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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Buses will reach Rampur every Sunday in November during the Lavi Fair

Rampur Bushahar News: लवी मेले के दौरान नवंबर के हर रविवार को रामपुर पहुंचेंगी बसें, यात्रियों को मिलेगी सुविधा

Sat, 14 Nov 2026 11:33 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 11:33 PM IST
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रामपुर बुशहर। ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय लवी मेले में पहुंचने वाले लोगों की सुविधा के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) ने विशेष व्यवस्था की है। नवंबर के प्रत्येक रविवार को सभी बस सेवाएं लवी मेला स्पेशल के रूप में संचालित होंगी। इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों से चलने वाली बसें अपने निर्धारित रूटों पर चलकर रामपुर पहुंचेंगी। निगम की ओर से कई ग्रामीणों रूटों पर रविवार के दिन सवारियां नहीं होने के चलते निर्धारित रूटों पर बसें नहीं चलाई जाती है, लेकिन नवंबर के प्रत्येक रविवार को बसें चलाने का निर्णय लिया गया है। इससे मेले में खरीदारी करने आने वाले लोगों को आवाजाही में सुविधा मिलेगी। रामपुर बस अड्डा प्रभारी स्वरूप दिवान ने बताया कि नवंबर के प्रत्येक रविवार को बसों का संचालन निर्धारित रूटों के अनुसार किया जाएगा। सभी बस सेवाएं अपने नियमित रूटों पर चलते हुए रामपुर पहुंचेंगी। उन्होंने बताया कि लवी मेले के दौरान क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में लोग रामपुर पहुंचते हैं। ऐसे में यात्रियों की सुविधा और मेले में उनकी आवाजाही को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी मेले में पहुंचने और वापस घर लौटने में सुविधा मिलेगी। बता दें कि अधिकारिक रूप से समाप्त होने के बाद भी करीब एक माह तक लवी मेले में व्यापारिक गतिविधियां जारी रहती हैं।
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