Rampur Bushahar News: ब्रह्मपुत्र सदन ने जीती बास्केटबाल ट्रॉफी

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संवाद न्यूज एजेंसीरिकांगपिओ(किन्नौर)। केंद्रीय विद्यालय रिकांगपिओ में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती मनाई गई। प्राचार्य मनीष सेमवाल ने मेजर ध्यानचंद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।प्राचार्य मनीष सेमवाल ने विद्यार्थियों को खेलों को जीवन का अभिन्न अंग बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि मेजर ध्यानचंद अनुशासन, समर्पण और राष्ट्र के लिए खेल भावना के प्रतीक थे। राष्ट्रीय खेल दिवस स्वस्थ और अनुशासित जीवन अपनाने का संदेश देता है।प्राथमिक विभाग की मुख्याध्यापिका सुमन सेहरावत की अध्यक्षता में खेलकूद प्रतियोगिताएं हुईं। पहली के विद्यार्थियों के लिए गुब्बारा फोड़ और 100 मीटर बाधा दौड़, कक्षा दूसरी के लिए छल्ला और गुब्बारा प्रतियोगिता व 50 मीटर दौड़ तथा कक्षा तीसरी के लिए अंधी दौड़ और 80 मीटर दौड़ करवाई गई। चौथी में लंगड़ी टांग दौड़ और 100 मीटर दौड़ तथा कक्षा पांचवीं में तितली दौड़ और शंकु चुराओ प्रतियोगिता हुई। विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।माध्यमिक एवं उच्च विद्यालय वर्ग में शारीरिक शिक्षिका आशा नेगी के नेतृत्व में बास्केटबाल प्रतियोगिता करवाई गई। इसमें ब्रह्मपुत्र सदन के वरिष्ठ और कनिष्ठ दोनों वर्गों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। प्राचार्य मनीष सेमवाल ने विजेता सदन को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर वरिष्ठ शिक्षक अनूप माथुर सहित विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं मौजूद रहे।