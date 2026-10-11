Rampur Bushahar News: देवठी में मवेशियों पर हमले करने वाला भालू पिंजरे में कैद, जांच के बाद जंगल में छोड़ा

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संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर। रामपुर वन मंडल की देवठी पंचायत के रिहायशी क्षेत्रों में मवेशियों पर हमले की घटनाओं के बाद वन विभाग ने एक वयस्क नर भालू को पिंजरे में कैद कर लिया। स्वास्थ्य जांच में स्वस्थ पाए जाने के बाद भालू को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। जानकारी के अनुसार क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से भालू के मवेशियों पर हमले की घटनाएं सामने आ रही थीं। इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल था। मामले की गंभीरता को देखते हुए रामपुर के वन मंडल अधिकारी गुरहर्ष सिंह ने बरकल गांव में प्राथमिकता के आधार पर पिंजरा लगाने के निर्देश दिए। इसके बाद वन विभाग की टीम ने पिंजरा स्थापित कर कई दिनों तक निगरानी की। लगातार प्रयासों के बाद एक वयस्क नर भालू पिंजरे में कैद हो गया। भालू के पकड़े जाने की सूचना मिलते ही वन विभाग की त्वरित बचाव टीम मौके पर पहुंची। उपवन परिक्षेत्र अधिकारी ललित भारती ने अपनी टीम के साथ भालू को सुरक्षित तरीके से बेहोश किया। इसके बाद पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. वरुण बिष्ट ने उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया। जांच में स्वस्थ पाए जाने पर भालू को सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया गया। भालू के सफल बचाव और सुरक्षित रिहाई के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। उन्होंने त्वरित कार्रवाई के लिए वन विभाग का आभार जताया।