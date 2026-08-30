Rampur Bushahar News: खेल प्रतियोगिता में बीए फाइनल ईयर का दबदबा

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संवाद न्यूज एजेंसीरोहड़ू। लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय सरस्वतीनगर में शारीरिक शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित मेगा स्पोर्ट्स फेस्टिवल-2026 संपन्न हो गया। एक सप्ताह तक चले फेस्टिवल में खेल प्रतियोगिताओं में महाविद्यालय के करीब 300 विद्यार्थियों ने भाग लिया।फेस्टिवल का शुभारंभ एसडीएम जुब्बल गुरमीत सिंह नेगी ने किया, जबकि समापन समारोह में प्राचार्या डॉ. पूनम मेहता ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। मेगा क्रिकेट फाइनल में बीए फाइनल ईयर की टीम ने खिताब अपने नाम किया। टेबल टेनिस में भी बीए फाइनल ईयर की टीम विजेता रही। लड़कों की वॉलीबाल में बीए फाइनल ईयर की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि लड़कियों की वॉलीबाल स्पर्धा में जुब्बल हॉस्टल की टीम विजेता रही।समापन समारोह में प्राचार्या डॉ. पूनम मेहता ने विजेता और प्रतिभागी विद्यार्थियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि खेल विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के साथ अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को भविष्य में उच्च स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रेरित किया।