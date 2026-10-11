फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Ankita Verma of Mogra Panchayat becomes an advocate

Rampur Bushahar News: मोगड़ा पंचायत की अंकिता वर्मा बनीं अधिवक्ता, क्षेत्र में खुशी

Sun, 11 Oct 2026 11:12 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:12 PM IST
विज्ञापन
कुमारसैन (रामपुर बुशहर)। विकास खंड नारकंडा की मोगड़ा पंचायत के हथिया गांव की अंकिता वर्मा के अधिवक्ता बनने पर क्षेत्र में खुशी की लहर है। हेमराज वर्मा और मीरा वर्मा की पुत्री अंकिता ने अपनी मेहनत और लगन से यह उपलब्धि हासिल कर परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। अंकिता ने छठी से बारहवीं कक्षा तक की पढ़ाई पोर्टमोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल संजौली से की। इसके बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से कानून की शिक्षा हासिल की है। कांगल पंचायत की प्रधान सुमन वर्मा ने अंकिता और उनके परिवार को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि अंकिता की सफलता क्षेत्र की अन्य बेटियों के लिए प्रेरणादायक है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें