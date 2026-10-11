Rampur Bushahar News: बड़े और छोटे वाहनों के लिए खुली अमरबाग-तांदी सड़क

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पूर्व की भांति वाहन चालकों और यात्रियों को नहीं झेलनी पड़ेंगी परेशानियां



संवाद न्यूज एजेंसी



नित्थर (कुल्लू)। लोक निर्माण विभाग ने अमरबाग-तांदी सड़क पर कंक्रीट बिछाने का कार्य पूरा कर लिया है। रविवार से सड़क को बड़े और छोटे दोनों तरह के वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया है। लोक निर्माण विभाग नित्थर के तहत उपमंडल दंड अधिकारी निरमंड के आदेशानुसार तांदी से अमरबाग सड़क 26 सितंबर से 10 अक्तूबर तक छोटे और बड़े वाहनों के लिए बंद कर दी थी। अब सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। लोक निर्माण विभाग ने 360 मीटर लंबी कंक्रीट सड़क का निर्माण कर हजारों लोगों को राहत पहुंचाई है। यह कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चरण-4 के तहत किया गया है। सड़क की हालत सुधरने से क्षेत्र की नित्थर, बिउंगल, कुठेड़, तांदी, दलाश, जाबन और च्वाई पंचायत के हजारों ग्रामीणों को बेहतर सफर की सुविधा मिलेगी। ये पंचायतें सेब बहुल क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में सड़क का कायाकल्प क्षेत्र के हजारों बागवानों की परेशानियां कम करेगा। क्षेत्र के लोगों ने कार्य पूरा होने पर लोक निर्माण विभाग का आभार जताया है। लोक निर्माण विभाग नित्थर के कनिष्ठ अभियंता हिमांशु कटोच ने बताया कि कंक्रीट सड़क का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। रविवार से सड़क पर छोटे और बड़े दोनों तरह के वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है।