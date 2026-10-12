{"_id":"6acccaecfe38f850f700fe3a","slug":"a-celebration-of-adventure-in-the-hills-of-rakchham-rampur-hp-news-c-178-1-ssml1034-172221-2026-10-12","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rampur Bushahar News: रकछम की पहाड़ियों में रोमांच का उत्सव, विदेशी पर्वतारोहियों संग स्थानीय बच्चे भी सीख रहे चढ़ाई के गुर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Rampur Bushahar News: रकछम की पहाड़ियों में रोमांच का उत्सव, विदेशी पर्वतारोहियों संग स्थानीय बच्चे भी सीख रहे चढ़ाई के गुर

शिमला ब्यूरो

Updated Mon, 12 Oct 2026 11:26 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 11:26 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

