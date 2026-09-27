आनी में जल्द स्थापित होगा ब्लड स्टोरेज यूनिट : डॉ. रंजीत ठाकुर
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:30 PM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:30 PM IST
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आनी में जल्द स्थापित होगा ब्लड स्टोरेज यूनिट : डॉ. रंजीत ठाकुर
. सीएमओ ने किया आश्वस्त, रक्तदान शिविरों का मिलेगा लाभ
संवाद न्यूज एजेंसी
आनी (कुल्लू)। आनी क्षेत्र के लोगों को जल्द ही ब्लड स्टोरेज यूनिट की सुविधा मिलेगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. रंजीत ठाकुर ने आनी में आयोजित एक दिवसीय दिव्यांगता शिविर के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आनी में बहुत जल्द ब्लड स्टोरेज यूनिट स्थापित किया जाएगा। डॉ. रंजीत ठाकुर ने बताया कि पंचायत समिति अध्यक्ष सतपाल ठाकुर के साथ बखनाओ और बेहना पंचायतों के प्रधानों ने भी आनी में ब्लड स्टोरेज यूनिट स्थापित करने का मामला उनके समक्ष उठाया था। क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए इस दिशा में जल्द कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आनी क्षेत्र में वर्षभर कई रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं। इन शिविरों में रक्त एकत्रित करने के लिए शिमला से टीम पहुंचती है। वर्तमान में रक्त को सुरक्षित रखने और आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध करवाने के लिए शिमला या अन्य बड़े स्वास्थ्य संस्थानों पर निर्भर रहना पड़ता है। आनी में ब्लड स्टोरेज यूनिट स्थापित होने से स्थानीय स्तर पर रक्त को सुरक्षित रखने की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध करवाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह सुविधा क्षेत्र के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होगी।
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. सीएमओ ने किया आश्वस्त, रक्तदान शिविरों का मिलेगा लाभ
संवाद न्यूज एजेंसी
आनी (कुल्लू)। आनी क्षेत्र के लोगों को जल्द ही ब्लड स्टोरेज यूनिट की सुविधा मिलेगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. रंजीत ठाकुर ने आनी में आयोजित एक दिवसीय दिव्यांगता शिविर के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आनी में बहुत जल्द ब्लड स्टोरेज यूनिट स्थापित किया जाएगा। डॉ. रंजीत ठाकुर ने बताया कि पंचायत समिति अध्यक्ष सतपाल ठाकुर के साथ बखनाओ और बेहना पंचायतों के प्रधानों ने भी आनी में ब्लड स्टोरेज यूनिट स्थापित करने का मामला उनके समक्ष उठाया था। क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए इस दिशा में जल्द कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आनी क्षेत्र में वर्षभर कई रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं। इन शिविरों में रक्त एकत्रित करने के लिए शिमला से टीम पहुंचती है। वर्तमान में रक्त को सुरक्षित रखने और आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध करवाने के लिए शिमला या अन्य बड़े स्वास्थ्य संस्थानों पर निर्भर रहना पड़ता है। आनी में ब्लड स्टोरेज यूनिट स्थापित होने से स्थानीय स्तर पर रक्त को सुरक्षित रखने की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध करवाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह सुविधा क्षेत्र के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होगी।