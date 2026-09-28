फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rally of Himalayas: Rajiv Yadav retains lead; technical glitch forces Lakpa Tshering to withdraw.

रैली ऑफ हिमालया: राजीव यादव की बढ़त बरकरार, तकनीकी खराबी से लाक्पा छेरिंग पूरी नहीं कर सके रेस

Mon, 28 Sep 2026 08:25 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, पतलीकूहल/मनाली (कुल्लू)।
संवाद न्यूज एजेंसी, पतलीकूहल/मनाली (कुल्लू)। Published by: Krishan Singh Updated Mon, 28 Sep 2026 08:25 PM IST
सार

 नॉर्थ-ईस्ट के अनुभवी चैंपियन लाक्पा छेरिंग की गाड़ी में तकनीकी खराबी आने से वह भी रैली पूरी नहीं कर सके। बाइक कैटेगरी में भी कई राइडरों को बीच में ही रेस छोड़नी पड़ी।

विज्ञापन
Rally of Himalayas: Rajiv Yadav retains lead; technical glitch forces Lakpa Tshering to withdraw.
रैली ऑफ हिमालया। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

 रैली ऑफ हिमालया के दूसरे दिन का दूसरा चरण भी प्रतिभागियों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। कठिन पहाड़ी रास्तों, तकनीकी दिक्कतों और बदलते मौसम के बीच कई प्रतिभागियों को रेस अधूरी छोड़नी पड़ी। नॉर्थ-ईस्ट के अनुभवी चैंपियन लाक्पा छेरिंग की गाड़ी में तकनीकी खराबी आने से वह भी रैली पूरी नहीं कर सके। बाइक कैटेगरी में भी कई राइडरों को बीच में ही रेस छोड़नी पड़ी।

विज्ञापन


दूसरे दिन की समाप्ति के बाद ओवरऑल कैटेगरी में राजीव यादव ने अपनी बढ़त बरकरार रखी है। बाइक कैटेगरी में टीम टीआर-2 पहले स्थान पर बनी हुई है। एक्सट्रीम कैटेगरी में आर्यक राणा बढ़त बनाए हुए हैं। रेस के दौरान उन्हें टायर पंचर समेत कई तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ा, बावजूद उन्होंने बेहतर समय के साथ दिन का स्टेज पूरा किया। कुल्लू के घनश्याम शर्मा ने दूसरे दिन शानदार वापसी करते हुए एक्सट्रीम कैटेगरी में पांचवां स्थान हासिल किया।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed