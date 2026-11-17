एनजीटी ने प्रतिवादी संख्या तीन हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी अपने जवाब में दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। पहला, प्रतिवादी संख्या चार द्वारा पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन की मौजूदा स्थिति क्या है और इस संबंध में बोर्ड ने क्या कार्रवाई की है। दूसरा, हिमाचल प्रदेश में अतिरिक्त ट्रीटमेंट, स्टोरेज एवं डिस्पोजल फैसिलिटी स्थापित करने के लिए संबंधित अधिकारियों ने अब तक क्या कदम उठाए हैं। अधिकरण ने इस संबंध में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा 16 नवंबर 2022 को कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के पैरा-6 का विशेष रूप से उल्लेख किया है। यानी अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह भी बताना होगा कि हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुरूप अतिरिक्त टीएसडीएफ स्थापित करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है। सुनवाई के दौरान प्रतिवादी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया, जिसे अधिकरण ने स्वीकार कर लिया। हालांकि, दोनों पक्षों को निर्देश दिया गया है कि वे अगली सुनवाई की तारीख से कम से कम तीन दिन पहले अपने-अपने जवाब दाखिल करें। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए 11 जनवरी 2027 को सूचीबद्ध किया है।