राजनीति: जयराम ठाकुर बोले- खास अफसरों की तैनाती से हो रहा उद्योगों का व्यवस्था पतन

भाजपा कल हिमाचल में निकलेगी सेवा ज्योति यात्रा : बिंदल

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के तहत 7 अक्तूबर को प्रदेशभर में सेवा ज्योति यात्रा के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान सभी जिलों में विभिन्न सेवा गतिविधियां भी होंगी। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से इन कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। डॉ. बिंदल ने बताया कि सिरमौर के नाहन में वह स्वयं सेवा ज्योति यात्रा कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। कुल्लू के ढालपुर में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और सांसद कंगना रनौत विशेष रूप से मौजूद रहेंगी। ऊना के गगरेट में प्रदेश महामंत्री संजीव कटवाल और हमीरपुर के गांधी चौक में विधायक जीत राम कटवाल कार्यक्रम में शामिल होंगे। शिमला में पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज, चंबा में विधायक एवं प्रदेश प्रवक्ता डीएस ठाकुर, सोलन में पूर्व मंत्री डॉ. राजीव सैजल और नूरपुर में प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक पवन काजल सेवा ज्योति यात्रा में भाग लेंगे। कांगड़ा में विधायक सुधीर शर्मा, पालमपुर के सुलह में प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक विपिन परमार, देहरा में विधायक बिक्रम ठाकुर तथा बिलासपुर के घुमारवीं में विधायक एवं मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा मौजूद रहेंगे। इसी तरह लाहौल-स्पीति के केलांग में विधायक एवं प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद कुमार, मंडी के बल्ह-नेरचौक में विधायक एवं मुख्य प्रवक्ता राकेश जमवाल, महासू के ठियोग में विधायक एवं प्रवक्ता बलवीर वर्मा, सुंदरनगर में प्रदेश महामंत्री पायल वैद्य और किन्नौर के रिकांगपिओ में प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा कार्यक्रम में शामिल होंगे।