नशे से दूर रहकर सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ें युवा : डॉ. मदन

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संवाद न्यूज एजेंसी

मंडी। नगर निगम मंडी ने पुलिस, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहयोग से पीएम श्री मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंडी में नशा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना रहा। नगर निगम आयुक्त डॉ. मदन कुमार ने युवाओं की नशामुक्त समाज के निर्माण में भूमिका पर प्रकाश डाला। एसएचओ सदर सुनील कुमार ने नशीले पदार्थों के अवैध सेवन व तस्करी से जुड़े कानूनी प्रावधानों और दुष्परिणामों की जानकारी दी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के एनआर ठाकुर ने नशे से प्रभावित व्यक्तियों व परिवारों के लिए उपलब्ध परामर्श, सहायता और पुनर्वास सुविधाओं की जानकारी साझा की। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने नशे से जुड़े विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछे, जिनके विशेषज्ञों ने उत्तर दिए। अंत में विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने और दूसरों को भी जागरूक करने की शपथ दिलाई गई।

नगर निगम की ओर से आयोजित किया नशा जागरूकता कार्यक्रम