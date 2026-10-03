Mandi News: वर्मा क्लब ने 45 रन से जीता मुकाबला, गौरव मार्कन बने प्लेयर ऑफ द मैच
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 07:05 PM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 07:05 PM IST
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सरकाघाट (मंडी)। जीडीसी सरकाघाट मैदान में खेले गए थर्ड फ्रेंड्स क्लब क्रिकेट क्लब 2026 के लीग मुकाबले में वर्मा क्लब ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यॉर्कशायर मंडयाल को 45 रन से हराया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वर्मा क्लब ने निर्धारित 15 ओवर में 166 रन बनाए और 8 विकेट गंवाए। टीम की ओर से गौरव मार्कन ने 32 गेंदों पर 66 रन की आक्रामक पारी खेली, जबकि रिधम सत्यवान ने 24 गेंदों में 37 रन बनाए।
लक्ष्य का पीछा करने उतरी यॉर्कशायर मंडयाल की टीम 15 ओवर में 6 विकेट पर 121 रन ही बना सकी। कप्तान कपिल देव ने 31 गेंदों पर 47 रन बनाए लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। वर्मा क्लब की ओर से चिराग वर्मा, योगजीत सिंह और राहुल सेन ने दो-दो विकेट हासिल किए। शानदार बल्लेबाजी के लिए गौरव मार्कन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। संवाद
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लक्ष्य का पीछा करने उतरी यॉर्कशायर मंडयाल की टीम 15 ओवर में 6 विकेट पर 121 रन ही बना सकी। कप्तान कपिल देव ने 31 गेंदों पर 47 रन बनाए लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। वर्मा क्लब की ओर से चिराग वर्मा, योगजीत सिंह और राहुल सेन ने दो-दो विकेट हासिल किए। शानदार बल्लेबाजी के लिए गौरव मार्कन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। संवाद
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