फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Students spent precious moments at the old age home.

Mandi News: विद्यार्थियों ने वृद्धाश्रम में बिताए अनमोल पल

Sat, 03 Oct 2026 07:13 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 07:13 PM IST
विज्ञापन
Students spent precious moments at the old age home.
मंडी। डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल मंडी के आर्य युवा समाज के लगभग 50 विद्यार्थियों ने प्रधानाचार्य केएस गुलेरिया के मार्गदर्शन में सुंदरनगर के देहरी स्थित द सुकेत सीनियर सिटीजन होम का दौरा किया। कार्यक्रम की शुरुआत संयुक्त रूप से वैदिक हवन के साथ हुई। इसके बाद विद्यार्थियों ने वृद्धजनों के पास बैठकर उनके जीवन के अनुभवों और संघर्षों के बारे में आत्मीय चर्चा की। इस मिलन समारोह को और जीवंत बनाते हुए बच्चों ने मधुर भजन गाए, वहीं उत्साह से भरे बुजुर्गों ने भी गीत और नृत्य प्रस्तुत कर माहौल को यादगार बना दिया। स्कूल प्रशासन की ओर से आश्रम के सभी वृद्धजनों को ठंड के मदेनजर गर्म रजाइयां भेंट की। आश्रम के अध्यक्ष डॉ. पदम गुलेरिया ने इस अनूठी पहल की सराहना की। इस अवसर पर डीएवी नेरचौक के प्रधानाचार्य प्रशांत शर्मा उपस्थित रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed