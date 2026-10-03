फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Issue of removing outsourced staff at Nerchowk Medical College heats up.

Mandi News: नेरचौक मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्स कर्मियों को हटाने पर मामला गरमाया

Sat, 03 Oct 2026 07:12 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 07:12 PM IST
विज्ञापन
Issue of removing outsourced staff at Nerchowk Medical College heats up.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

डैहर (मंडी)। श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नेरचौक में वर्षों से सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाए जाने के मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन ने कड़ा रुख अपनाया है। यूनियन का आरोप है कि एक सितंबर 2026 से टेंडर बदलने के बाद नए ठेकेदार ने करीब 15 कर्मचारियों को काम से बाहर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे प्रभावित कर्मचारियों और बेरोजगार युवाओं में रोष है।
स्वास्थ्य विभाग आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष सोहन लाल तुलिया ने कहा कि प्रभावित कर्मचारियों में वे कर्मचारी भी शामिल हैं, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारु बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि नए टेंडर के तहत करीब 100 कर्मचारियों में से 85 कर्मचारियों को ही दोबारा काम पर रखा गया है, जबकि पुराने और अनुभवी कर्मचारियों को बाहर किया जा रहा है।
विज्ञापन

सोहन लाल तुलिया ने आरोप लगाया कि कंपनी के कर्मचारियों की मनमानी के कारण बेरोजगार युवाओं का शोषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अस्पताल के उच्च अधिकारी और श्रम विभाग भी प्रभावी हस्तक्षेप करने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। यूनियन ने मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग के निदेशक और नेरचौक मेडिकल कॉलेज के सहायक निदेशक को लिखित शिकायत सौंपकर उचित हस्तक्षेप की मांग की है। सोहन लाल तुलिया ने चेतावनी दी कि यदि सरकार और विभाग ने जल्द ही प्रभावित कर्मचारियों को वापस ड्यूटी पर नहीं लिया, तो प्रदेशभर के स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों को लामबंद किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर नेरचौक मेडिकल कॉलेज में एकजुट होकर जोरदार प्रदर्शन भी किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed