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धर्मपुर-छपाणु सड़क पर करीब 20 लाख रुपये खर्च कर सीसी निर्माण करवाया गया है। सड़क को पक्का करने का कार्य पूरा होने के बाद सोमवार से इस मार्ग पर यातायात व्यवस्था बहाल कर दी गई। इस सड़क से छपाणु और आसपास के क्षेत्रों के लोग धर्मपुर पहुंचते हैं। सड़क पर आवाजाही बंद रहने से लोगों को परेशान होना पड़ रहा था। लोक निर्माण विभाग मंडल धर्मपुर के अधिशासी अभियंता अंशुमन सोनी ने बताया कि धर्मपुर-छपाणु सड़क पर करीब 20 लाख रुपये की लागत से सीसी निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। सोमवार से मार्ग पर वाहनों की आवाजाही दोबारा शुरू कर दी गई है। विभाग क्षेत्र की सड़कों को बेहतर बनाने और लोगों को सुगम यातायात सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।

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धर्मपुर (मंडी)। धर्मपुर-छपाणु सड़क पर सोमवार से वाहनों की आवाजाही फिर शुरू हो गई है। लोक निर्माण विभाग ने करीब 20 लाख रुपये की लागत से सड़क पर सीसी निर्माण कार्य पूरा करवा दिया है। निर्माण के चलते इस मार्ग पर यातायात प्रभावित था, जिससे स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ रही थी। अब सड़क का कार्य पूरा होने के बाद लोगों को आवागमन में राहत मिली है।