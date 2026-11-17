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जिले में आलू की खेती के लिए 10 ब्लॉकों से आई 262 क्विंटल बीज की मांग1360 हेक्टेयर भूमि पर होती है आलू की खेतीसंवाद न्यूज एजेंसीमंडी। जिले में रबी सीजन के दौरान आलू की खेती करने वाले किसानों को जल्द ही बीज उपलब्ध हो जाएगा। कृषि विभाग की ओर से आगामी दो दिन के भीतर जिले के सभी अधिकृत बीज विक्रय केंद्रों पर आलू का बीज पहुंचा दिया जाएगा। आलू की बिजाई का समय नजदीक आते ही किसानों ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। जिले के 10 ब्लॉकों से कृषि विभाग को उच्च गुणवत्ता वाले आलू के बीज की कुल 262 क्विंटल मांग प्राप्त हुई है। विभाग ने किसानों की मांग को समय पर पूरा करने के लिए सभी तैयारियां कर ली हैं।किसानों को किफायती दरों पर बीज उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इस बार आलू के बीज का मूल्य 32 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार मंडी जिले में किसान आगामी 15 दिसंबर तक आलू की बिजाई कर सकते हैं। समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध होने से किसानों को निर्धारित अवधि में बुवाई करने और बेहतर पैदावार हासिल करने में मदद मिलेगी।जिले में आलू की खेती प्रमुख नगदी फसलों में शामिल है। जिले में लगभग 1,360 हेक्टेयर भूमि पर आलू का उत्पादन किया जाता है। सुंदरनगर, बालीचौकी, गोपालपुर, द्रंग, कटौला, मंडी सदर, धर्मपुर, बलद्वाड़ा, सज्याओ, चच्योट और लडभड़ोल सहित विभिन्न पहाड़ी एवं मैदानी क्षेत्रों में किसान बड़े स्तर पर आलू की खेती करते हैं। जिले की जलवायु आलू उत्पादन के लिए अनुकूल मानी जाती है। ऐसे में यह फसल स्थानीय किसानों की आय और आजीविका का भी महत्वपूर्ण आधार है।बॉक्सकिसानों को समय पर और किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध करवाना विभाग की प्राथमिकता है। जिले के 10 ब्लॉकों से 262 क्विंटल आलू के बीज की मांग प्राप्त हुई है। इसे आगामी दो दिनों में सभी अधिकृत विक्रय केंद्रों पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। किसान 15 दिसंबर तक आलू की बिजाई कर सकते हैं। -डॉ. रामचंद्र चौधरी, उपनिदेशक, कृषि विभाग, मंडी