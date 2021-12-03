Mandi News: खड़े ट्रक से टकराई वैन, एक व्यक्ति की मौत

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पुलिस के मुताबिक सड़क हादसा 13 सितंबर को रात टकोली में हुआ। तेज रफ्तार वैन अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वैन में सवार डोले राम (44) गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद घायल को उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विज्ञापन

घटना की सूचना मिलने के बाद औट थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे के कारणों की जांच शुरू की। शिकायतकर्ता गंगवीर निवासी कोटा धार के बयान पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। एसपी विनोद कुमार ने हादसे की पुष्टि की है। पुलिस के मुताबिक सड़क हादसा 13 सितंबर को रात टकोली में हुआ। तेज रफ्तार वैन अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वैन में सवार डोले राम (44) गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद घायल को उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।घटना की सूचना मिलने के बाद औट थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे के कारणों की जांच शुरू की। शिकायतकर्ता गंगवीर निवासी कोटा धार के बयान पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। एसपी विनोद कुमार ने हादसे की पुष्टि की है।

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नगवाईं (मंडी)। पुलिस थाना औट के तहत टकोली में राष्ट्रीय राजमार्ग-03 पर रविवार रात वैन सड़क के किनारे खड़े ट्रक से जा टकरा गई। हादसे में वैन सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद वैन चालक मौके से भाग गया। हालांकि, सोमवार सुबह घायल चालक इलाज करवाने के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू पहुंचा और यहीं पुलिस ने उसे दबोच लिया।