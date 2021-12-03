Mandi News: पूरक परीक्षाओं के लिए 24 सितंबर तक भरने होंगे ऑनलाइन फार्म

संवाद न्यूज एजेंसीमंडी। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी ने स्नातक कक्षाओं की पूरक परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय की ओर से बीए, बीएससी, बीकॉम, शास्त्री और प्राक शास्त्री कक्षाओं की पूरक परीक्षाएं सितंबर-अक्तूबर 2026 में प्रस्तावित की गई हैं। पात्र विद्यार्थी विश्वविद्यालय के परीक्षा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा फार्म भर सकते हैं।पूरक परीक्षा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 24 सितंबर निर्धारित की गई है। विद्यार्थियों को परीक्षा फार्म भरते समय विषयों और अन्य विवरण की सही जानकारी दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डाॅ. सनील ठाकुर ने बताया कि पूरक परीक्षाओं की विस्तृत तिथियां बाद में जारी की जाएंगी। परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए विद्यार्थी विश्वविद्यालय के परीक्षा पोर्टल पर नजर रखें। किसी प्रकार की त्रुटि या विसंगति होने पर विद्यार्थी परीक्षा शाखा से संपर्क कर सकते हैं।