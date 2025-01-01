Mandi News: दो लाख के नोटों के हार और 60 हजार की नकदी चुरा ले गए चोर

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बस स्टैंड और पठानकोट चौक के पास की दुकानों को आधी रात बनाया निशानापुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली, व्यस्ततम इलाके में चोरी से मचा हड़कंपसंवाद न्यूज एजेंसीजोगिंद्रनगर (मंडी)। शहर में चोरों ने एक ही रात मनियारी की दो दुकानों को निशाना बनाकर करीब दो लाख रुपये के नोटों के हार और 60 हजार रुपये की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। दोनों वारदातें बस स्टैंड और पठानकोट चौक के आसपास हुईं। शहर के व्यस्त इलाके में चोरी की इन घटनाओं से कारोबारियों में भी हड़कंप मच गया है।पहली वारदात जोगिंद्रा कॉम्प्लेक्स स्थित लक्ष्मी कॉस्मेटिक की दुकान में हुई। दुकान के मालिक संजय कुमार के अनुसार वह सोमवार रात करीब नौ बजे दुकान बंद कर घर चले गए थे। मंगलवार सुबह जब वह दुकान खोलने पहुंचे तो अंदर से करीब 60 हजार रुपये के नोटों के हार और 10 हजार रुपये की नकदी गायब मिली। चोर अलग-अलग मूल्य के नोटों से तैयार हार अपने साथ ले गए।दूसरी वारदात पहली दुकान से करीब 50 मीटर दूर पठानकोट चौक के पास स्थित ब्यास देव कॉस्मेटिक में हुई। मंगलवार सुबह दुकान के ताले टूटे मिले। दुकान खोलने पर कारोबारी ब्यास देव को चोरी का पता चला। उनके अनुसार, दुकान के अंदर रखे सूटकेस में करीब डेढ़ लाख रुपये के नोटों के हार और 40 से 50 हजार रुपये की नकदी रखी थी, जिसे चोर ले गए।सूचना मिलते ही थाना प्रभारी रणजीत सिंह की अगुवाई में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों दुकानों का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगालनी शुरू कर दी है। स्थानीय व्यापार मंडल अध्यक्ष भास्कर गुप्ता और नगर परिषद जोगिंद्रनगर के उपाध्यक्ष प्यार चंद वालिया भी मौके पर पहुंचे।उधर, पुलिस अधीक्षक मंडी विनोद कुमार ने बताया कि जोगिंद्रनगर शहर में हुई दोनों चोरी की घटनाओं को सुलझाने के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस जल्द आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।