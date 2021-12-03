Mandi News: समौड़ स्कूल में अंडर-14 छात्रा खेलकूद प्रतियोगिता शुरू

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धर्मपुर (मंडी)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल समौड़ में अंडर-14 छात्राओं की चार दिवसीय खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का सोमवार को शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन समौड़ पंचायत के प्रधान प्रताप सकलानी ने किया। आयोजन में धर्मपुर खंड के 20 विभिन्न स्कूलों की लगभग 150 छात्रा खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि का स्वागत प्रधानाचार्य और समस्त स्टाफ ने किया। इसके बाद खिला़ड़ियों ने अनुशासित मार्चपास्ट कर मुख्य अतिथि को सलामी दी। संवाद