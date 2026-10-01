Mandi News: यौन उत्पीड़न की रोकथाम के बारे में दिया प्रशिक्षण

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मंडी। उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय थुनाग स्थित गोहर (गुडाहरी) ने विद्यार्थियों और कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए ऑनलाइन जागरूकता एवं संवेदीकरण प्रशिक्षण आयोजित किया। इसमें कुल 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण सत्रों का संचालन द ट्रांसफॉर्मर्स वेल्यू क्रिएटर्स की मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जीवन कौशल प्रशिक्षक एवं यौन शिक्षा विशेषज्ञ मंजुला सुलारिया ने किया। उन्होंने प्रतिभागियों को इस अधिनियम की आवश्यकता और इसके मुख्य प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया। सत्रों में वास्तविक जीवन की परिस्थितियों, केस स्टडीज और कार्यस्थल से जुड़ी प्रचलित भ्रांतियों व गलत धारणाओं पर खुलकर चर्चा की गई। प्रशिक्षण के दौरान साइबर माध्यम से होने वाले यौन उत्पीड़न, कार्यस्थल पर चित्र संकेतों के उचित प्रयोग, आपसी सहमति की अवधारणा और बिना किसी झिझक के अपनी बात रखने की सुरक्षित संस्कृति विकसित करने जैसे गंभीर विषयों पर जोर दिया। संवाद