Mandi News: तिलक बने भाजपा मत्स्य पालन प्रकोष्ठ के संयोजक
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:58 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:58 AM IST
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रैहन (कांगड़ा)। नगर पंचायत जवाली के पूर्व वाइस चेयरमैन तिलक रपोत्रा को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने मत्स्य पालन प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक के पद पर नियुक्ति प्रदान की है। डॉ. राजीव बिंदल ने बताया कि यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। एडवोकेट तिलक रपोत्रा ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो दायित्व दिया है, वह उसे वह पूरी ईमानदारी, निष्ठा और लगन के साथ निभाएंगे। उन्होंने इस जिम्मेदारी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल और पूर्व प्रत्याशी संजय गुलेरिया का भी आभार जताया। उनकी नियुक्ति पर जवाली क्षेत्र में खुशी की लहर है। संवाद
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