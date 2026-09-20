फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Cultivate Basmati using pesticides safely

कीटनाशकों के सुरक्षित इस्तेमाल से करें बासमती की खेती : डॉ. रितेश

Sun, 20 Sep 2026 02:02 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:02 AM IST
विज्ञापन
Cultivate Basmati using pesticides safely
पालमपुर (कांगड़ा)। धान की खेती में कीटनाशकों के सुरक्षित और संतुलित इस्तेमाल के साथ निर्यात योग्य गुणवत्तापूर्ण बासमती उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए धान व गेहूं अनुसंधान केंद्र मलां में क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया। चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर ने बासमती निर्यात विकास फाउंडेशन और कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के सहयोग से यह कार्यक्रम करवाया।
विज्ञापन

कार्यक्रम में हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों से 150 से अधिक धान उत्पादक किसानों ने भाग लिया। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के निदेशक डॉ. रितेश शर्मा मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि निर्यात बाजार की जरूरतों के अनुसार कृषि उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखना जरूरी है। किसानों को ऐसी कृषि पद्धतियां अपनानी चाहिए, जिससे सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण उपज तैयार हो सके।
विज्ञापन

विश्वविद्यालय के निदेशक प्रसार शिक्षा डॉ. जनार्दन सिंह ने किसानों को कीटनाशकों के जिम्मेदार और संतुलित इस्तेमाल की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर किसान सुरक्षित कृषि उपज तैयार करने के साथ उत्पादन की गुणवत्ता भी बेहतर कर सकते हैं। अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय डॉ. एडी बिंद्रा ने भी उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया। धान व गेहूं अनुसंधान केंद्र मलां के प्रभारी वैज्ञानिक डॉ. डीपी पांडे ने केंद्र की अनुसंधान और प्रसार गतिविधियों की जानकारी दी। इफको कांगड़ा के क्षेत्र अधिकारी श्रेय सूद ने आयोजन में सहयोग किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed