Mandi News: मार्च पास्ट में चौंतड़ा पाठशाला की छात्राएं रहीं प्रथम

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15 स्कूलों की 160 छात्राएं दिखा रहीं प्रतिभा

संवाद न्यूज एजेंसी

चौंतड़ा (मंडी)। पीएम श्री आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चौंतड़ा के प्रांगण में रविवार को तीन दिवसीय वार्षिक खंड स्तरीय अंडर-14 छात्रा खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। समारोह में सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी सुरेंद्र ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। विद्यालय पहुंचने पर एसएमसी प्रधान सनी सूद, प्राचार्य अजय राठौर और स्टाफ सदस्यों ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। उद्घाटन समारोह में विभिन्न स्कूलों की छात्राओं ने मार्च पास्ट कर मुख्य अतिथि को सलामी दी। इसमें चौंतड़ा पाठशाला की छात्राएं प्रथम स्थान पर रहीं। इसके बाद छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम और लोक नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं। प्रतियोगिता में उपमंडल की 15 पाठशालाओं की 160 छात्राएं विभिन्न खेल स्पर्धाओं में हिस्सा ले रही हैं। मुख्य अतिथि सुरेंद्र ठाकुर ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल जीवन का अभिन्न अंग हैं। खेलों से शारीरिक विकास के साथ-साथ अनुशासन और टीम भावना की भावना भी विकसित होती है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में खेल ढांचे को मजबूत करने की दिशा में सरकार के प्रयासों की सराहना की। साथ ही उन्होंने अपनी ओर से प्रतियोगिता के आयोजन के लिए 5,100 रुपये देने की घोषणा की।

चौंतड़ा स्कूल में तीन दिवसीय अंडर-14 छात्रा खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज