Mandi News: भवाना में दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर, एक गंभीर
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 06:05 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 06:05 PM IST
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सुंदरनगर(मंडी)। सुंदरनगर के भवाना में रविवार को दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक बाइक चालक को मामूली चोटें आई हैं, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है।
जानकारी के अनुसार सलापड़ से सुंदरनगर की ओर बाइक पर जा रहे कमलेश (33) पुत्र लक्ष्मण दास निवासी गांव मलिंडी, डाकघर हराबाग, तहसील सुंदरनगर को विपरीत दिशा से सुंदरनगर से सलापड़ की ओर जा रहे बाइक सवार आशुतोष (21) पुत्र मनसा राम निवासी गांव बोबर, डाकघर जडोल ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद आसपास के लोगों ने दोनों घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल सुंदरनगर पहुंचाया। यहां से गंभीर रूप से घायल कमलेश को नेरचौक मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां से बाद में उसे एम्स बिलासपुर रेफर कर दिया गया। वहीं, दूसरे घायल बाइक चालक आशुतोष को सिविल अस्पताल सुंदरनगर में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस चौकी सलापड़ की टीम मौके पर पहुंची और दोनों बाइकों को कब्जे में लेकर हादसे की जांच शुरू कर दी है। डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने मामले की पुष्टि की है। संवाद
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जानकारी के अनुसार सलापड़ से सुंदरनगर की ओर बाइक पर जा रहे कमलेश (33) पुत्र लक्ष्मण दास निवासी गांव मलिंडी, डाकघर हराबाग, तहसील सुंदरनगर को विपरीत दिशा से सुंदरनगर से सलापड़ की ओर जा रहे बाइक सवार आशुतोष (21) पुत्र मनसा राम निवासी गांव बोबर, डाकघर जडोल ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद आसपास के लोगों ने दोनों घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल सुंदरनगर पहुंचाया। यहां से गंभीर रूप से घायल कमलेश को नेरचौक मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां से बाद में उसे एम्स बिलासपुर रेफर कर दिया गया। वहीं, दूसरे घायल बाइक चालक आशुतोष को सिविल अस्पताल सुंदरनगर में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस चौकी सलापड़ की टीम मौके पर पहुंची और दोनों बाइकों को कब्जे में लेकर हादसे की जांच शुरू कर दी है। डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने मामले की पुष्टि की है। संवाद
विज्ञापन