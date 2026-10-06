Mandi News: पर्यावरण संतुलन के लिए वन्यजीवों की भूमिका बताई

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सुंदरनगर (मंडी)। वन्यजीव संरक्षण के प्रति विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मंगलवार को एंजल पब्लिक स्कूल में वन्य प्राणी सप्ताह-2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन वन्य प्राणी परिक्षेत्र सुंदरनगर की ओर से किया गया।इस दौरान विद्यार्थियों को वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास, जैव विविधता तथा पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में वन्यजीवों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में चित्रकला और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया।चित्रकला प्रतियोगिता में सान्वी ने प्रथम, अंशिका ने द्वितीय और सान्वी ठाकुर ने तृतीय स्थान हासिल किया। वहीं, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में छह टीमों ने भाग लिया। इसमें कार्तिक वर्मा, रियांश चौहान और भारती वर्मा की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रत्यंशा शर्मा, भार्वी प्राशर और रियाश केतवाल की टीम दूसरे तथा ईशान गौतम, भूषण और देवांशी कांसरा की टीम तीसरे स्थान पर रही।