हिमाचल में थम गई विकास की रफ्तार, नई सरकार बनते ही देंगे गति : जयराम

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भाजपा की नई सरकार बनते ही रुके हुए विकास कार्यों को गति दी जाएगी और प्रदेश के सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से किसी भी विधानसभा क्षेत्र के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए।जयराम ठाकुर मंगलवार को सराज विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय थाची में आयोजित जोनल अंडर-19 बालिका खेलकूद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार की खेल नीतियों के कारण देश में खेलों के प्रति सोच में सकारात्मक बदलाव आया है। कार्यक्रम के बाद जयराम ठाकुर ने स्थानीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर क्षेत्र के विकास कार्यों तथा जनसमस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने भाजपा विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों के साथ विकास के मामले में भेदभाव किया है।आश्वासन दिया कि नई सरकार के गठन के बाद रुके हुए विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा। इससे पहले जयराम ठाकुर ने लंबाथाच में सराज भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक की। संवाद