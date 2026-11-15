Mandi News: असुरक्षित जमीन पर जिंदगी बसाने की मजबूरी

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भेला गांव में वर्ष 2025 की प्राकृतिक आपदा के जख्म आज भी हरेबालीचौकी की देवधार में वन भूमि की अड़चन और सुरक्षित जमीन न मिलने से अटका पुनर्वाससंवाद न्यूज एजेंसीबालीचौकी (मंडी)। बालीचौकी उपमंडल की देवधार पंचायत के भेला गांव में वर्ष 2025 की प्राकृतिक आपदा के जख्म आज भी हरे हैं। एक साल बीतने के बावजूद विस्थापित परिवारों को प्रशासन सुरक्षित जमीन उपलब्ध नहीं करवा पाया है। ऐसे में एक दर्जन से अधिक बेघर परिवार सैकड़ों बीघा में दरारों और धंसाव वाली जमीन पर ही दोबारा मकान बनाने को मजबूर हैं।आपदा पीड़ित हरी राम, कुर्म दत्त, होशियार सिंह, रूप लाल, नोक सिंह और गुमत राम ने बताया कि सरकार ने मकान निर्माण के लिए चार-चार लाख रुपये की सहायता दी है, लेकिन वन विभाग की जमीन से जुड़ी अड़चन के चलते सुरक्षित स्थान नहीं मिल पाया। उनका आरोप है कि समय पर मकान न बनाने पर पहली किस्त ब्याज सहित लौटाने की चेतावनी और सर्दी के चलते उन्हें खतरनाक जमीन पर ही निर्माण शुरू करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार विशेषज्ञ टीम ने भी जमीन का निरीक्षण नहीं किया। पटवारी और एसडीएम कार्यालय में गुहार लगाने के बावजूद सुरक्षित जमीन नहीं मिल सकी है।बॉक्सप्रशासन ने कभी भी असुरक्षित जमीन पर मकान बनाने के लिए नहीं कहा है। सरकार के नियमों के तहत पहली किस्त जारी होने के बाद कार्य शुरू होने पर दूसरी और मकान पूरा होने पर तीसरी किस्त प्रदान की जाती है। -विचित्र सिंह, एसडीएम बालीचौकी