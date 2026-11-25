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ई-पॉस ट्रायल के बीच विभाग ने किया स्पष्ट, अफवाहों से बचें उपभोक्तासंवाद न्यूज एजेंसीमंडी। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने स्पष्ट किया है कि नई ई-पॉस मशीनों के परीक्षण और तकनीकी सुधार के कारण जिले में राशन वितरण व्यवस्था प्रभावित नहीं हुई है। जिले की सभी उचित मूल्य की दुकानों (डिपुओं) में उपभोक्ताओं को पहले की तरह नियमित रूप से राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है।जिला नियंत्रक ब्रिजेंद्र सिंह पठानिया ने बताया कि जिले के 3.30 लाख से अधिक राशन कार्डधारक अपना निर्धारित राशन कोटा नियमित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। नई ई-पॉस मशीनों के ट्रायल का मौजूदा राशन वितरण व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले के सभी 872 डिपुओं में राशन की बिक्री सुचारु रूप से जारी है और इसे बंद करने के संबंध में विभाग की ओर से कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे राशन वितरण बंद होने संबंधी किसी भी अफवाह या भ्रामक प्रचार पर ध्यान न दें। यदि कोई डिपो धारक राशन देने से इन्कार करता है तो उपभोक्ता तुरंत संबंधित निरीक्षक या मंडी स्थित जिला नियंत्रक कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।