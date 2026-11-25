Mandi News: मंडी की दोनों वॉलीबॉल टीमों ने पहली बार एक साथ जीते पदक
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 05:14 PM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 05:14 PM IST
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नाचन के विधायक विनोद कुमार ने किया सम्मानित
28 खिलाड़ियों और कोचों को जर्सी देने की घोषणा
अभ्यास के लिए वॉलीबॉल और नेट खरीदने के लिए देंगे सहयोग राशि
संवाद न्यूज एजेंसी
सुंदरनगर (मंडी)। ऊना जिले के बंगाणा में आयोजित अंडर-18 जूनियर राज्यस्तरीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप में मंडी जिले की बॉय टीम ने रजत, जबकि गर्ल्स टीम ने कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। खास बात यह है कि पहली बार जिले की दोनों टीमों ने एक साथ राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में पदक जीतकर यह उपलब्धि हासिल की है।
इस उपलब्धि पर जिला मंडी वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं नाचन के विधायक विनोद कुमार ने अपने आवास पर 28 खिलाड़ियों को चाय-नाश्ते के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनकी सफलता की सराहना की। साथ ही ट्रॉफियों के साथ सामूहिक फोटो खिंचवाकर उनका उत्साहवर्धन किया।
विधायक ने सभी खिलाड़ियों और दोनों टीमों के कोच को जर्सी उपलब्ध करवाने की घोषणा की। इसके अलावा खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए दो वॉलीबॉल और नेट खरीदने के लिए सहयोग राशि देने का आश्वासन भी दिया। विधायक विनोद कुमार ने कहा कि खिलाड़ियों की यह सफलता कड़ी मेहनत, अनुशासन और टीम भावना का परिणाम है। इस अवसर पर बॉय टीम के कोच अजय रनौत, गर्ल्स टीम की कोच रीता ठाकुर और टीम मैनेजर निर्मल ठाकुर भी उपस्थित रहे।
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28 खिलाड़ियों और कोचों को जर्सी देने की घोषणा
अभ्यास के लिए वॉलीबॉल और नेट खरीदने के लिए देंगे सहयोग राशि
संवाद न्यूज एजेंसी
सुंदरनगर (मंडी)। ऊना जिले के बंगाणा में आयोजित अंडर-18 जूनियर राज्यस्तरीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप में मंडी जिले की बॉय टीम ने रजत, जबकि गर्ल्स टीम ने कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। खास बात यह है कि पहली बार जिले की दोनों टीमों ने एक साथ राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में पदक जीतकर यह उपलब्धि हासिल की है।
इस उपलब्धि पर जिला मंडी वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं नाचन के विधायक विनोद कुमार ने अपने आवास पर 28 खिलाड़ियों को चाय-नाश्ते के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनकी सफलता की सराहना की। साथ ही ट्रॉफियों के साथ सामूहिक फोटो खिंचवाकर उनका उत्साहवर्धन किया।
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विधायक ने सभी खिलाड़ियों और दोनों टीमों के कोच को जर्सी उपलब्ध करवाने की घोषणा की। इसके अलावा खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए दो वॉलीबॉल और नेट खरीदने के लिए सहयोग राशि देने का आश्वासन भी दिया। विधायक विनोद कुमार ने कहा कि खिलाड़ियों की यह सफलता कड़ी मेहनत, अनुशासन और टीम भावना का परिणाम है। इस अवसर पर बॉय टीम के कोच अजय रनौत, गर्ल्स टीम की कोच रीता ठाकुर और टीम मैनेजर निर्मल ठाकुर भी उपस्थित रहे।
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