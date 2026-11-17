संवाद न्यूज एजेंसीजोगिंद्रनगर (मंडी)। तहसील कार्यालय के लघु सचिवालय में स्थानांतरित होने के बाद मंगलवार को नए कार्यालय का पूजा-अर्चना के साथ विधिवत शुभारंभ किया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष जीवन ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में पूजा-अर्चना कर कार्यालय का कामकाज शुरू करवाया। इस दौरान एसडीएम मनीश चौधरी भी मौजूद रहे।इसके बाद जीवन ठाकुर ने कानूनगो और पटवारियों के साथ बैठक कर क्षेत्रवासियों को नए कार्यालय की बधाई दी। उन्होंने कहा कि अब सभी सरकारी और राजस्व कार्य एक ही छत के नीचे होने से लोगों को सुविधा मिलेगी। उन्होंने पटवारियों को राजस्व विभाग की रीढ़ बताते हुए पूरी ईमानदारी, निष्ठा और तत्परता से कार्य करने का आह्वान किया, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर पात्र लोगों तक पहुंच सके। इस अवसर पर तहसीलदार रजत सेठी, नायब तहसीलदार जागृति राठौर, नगर परिषद अध्यक्ष संतोष कुमारी, वार्डों के जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।