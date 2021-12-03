Mandi News: पार्किंग खाली करवाने के निर्देश से टैक्सी ऑपरेटर नाराज

यूनियन ने उपायुक्त, एसडीएम और एसपी को सौंपा ज्ञापनसंवाद न्यूज एजेंसीमंडी। जिला मुख्यालय के बाईपास स्थित सकेती पुल के पास टैक्सी पार्किंग खाली करवाने के निर्देश के बाद टैक्सी ऑपरेटरों के सामने वाहनों को खड़ा करने का संकट खड़ा हो गया है। इससे नाराज देवभूमि टैक्सी ऑपरेटर यूनियन ने प्रशासन के खिलाफ रोष जताते हुए स्थायी और उचित पार्किंग व्यवस्था की मांग की है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा।यूनियन के प्रधान भूपेश ठाकुर ने बताया कि बीते वीरवार को यातायात पुलिस ने टैक्सी पार्किंग में खड़े वाहनों को हटाने के निर्देश दिए। साथ ही, वाहन नहीं हटाने पर चालान की कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इसके बाद यूनियन की कार्यकारिणी ने बैठक कर मामला प्रशासन के समक्ष उठाने का निर्णय लिया। यूनियन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने उपायुक्त, उपमंडल अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर टैक्सी ऑपरेटरों के लिए उचित पार्किंग व्यवस्था करने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि टैक्सी ऑपरेटर रोजाना यात्रियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। ऐसे में वैकल्पिक पार्किंग व्यवस्था किए बिना मौजूदा स्थल से वाहनों को हटाने के निर्देश से उनके सामने व्यावहारिक परेशानी खड़ी हो जाएगी। भूपेश ठाकुर ने कहा कि प्रशासन जल्द टैक्सी ऑपरेटरों के लिए उचित पार्किंग स्थल उपलब्ध करवाए। यदि जल्द व्यवस्था नहीं की गई तो यूनियन आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।