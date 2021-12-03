Mandi News: नाविकों की सुरक्षा के लिए काली पट्टी बांध जताया समर्थन

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सभा के अध्यक्ष जोगिंदर ठाकुर ने कहा कि काली पट्टी समुद्र में कठिन परिस्थितियों में सेवाएं देने वाले नाविकों के सम्मान का प्रतीक है। साथ ही, यह उन परिवारों के प्रति संवेदना का माध्यम है, जिन्होंने समुद्री सेवाओं के दौरान अपने प्रियजनों को खोया है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों, युवाओं, सामाजिक संस्थाओं और जागरूक नागरिकों से इस मानवीय अभियान से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी भी नाविक की जान अमूल्य है और उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।इस अवसर पर सभा के वरिष्ठ पदाधिकारी जोगिंद्र ठाकुर, अजय, रविंद्र सकलानी, प्रवीण और महिंद्र भारद्वाज ने बाजू पर काली पट्टी बांधकर अभियान के प्रति समर्थन जताया। सभा ने जून में समुद्री जहाज पर हुए हमले में हमीरपुर के आदित्य शर्मा सहित भारत के दो अन्य अधिकारियों की मौत पर दुख जताया। सभा ने केंद्र सरकार से प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने और घटना के लिए जिम्मेदार देश के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की।