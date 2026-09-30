Mandi News: तेज रफ्तार बाइक स्कूटी और कार से टकराई, चार घायल
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:44 PM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:44 PM IST
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लोअर खुड़ला के पास हादसे में कार सड़क पर पलट गई
तीनों वाहनों को हुआ नुकसान, पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की
संवाद न्यूज एजेंसी
बलद्वाड़ा (मंडी)। हटली थाना क्षेत्र के लोअर खुड़ला के पास मंगलवार शाम तेज रफ्तार बाइक स्कूटी और कार से जा टकराई। हादसे में कार सड़क पर पलट गई, जिससे चार लोग घायल हो गए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर बाइक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसा बलद्वाड़ा निवासी शिकायतकर्ता राजेश कुमार ने बताया कि 29 सितंबर की शाम मोटरसाइकिल चालक रोहित निवासी बाड़नी तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चला रहा था। लोअर खुड़ला के पास मोटरसाइकिल ने पहले एक स्कूटी को टक्कर मारी। इसके बाद बाइक गलत दिशा में जाकर शिकायतकर्ता की कार से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार सड़क पर पलट गई। हादसे में शिकायतकर्ता राजेश कुमार, स्कूटी चालक शशिकांत, मोटरसाइकिल चालक रोहित और बाइक पर पीछे बैठे आर्यन को चोटें आईं। दुर्घटना में तीनों वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
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तीनों वाहनों को हुआ नुकसान, पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की
संवाद न्यूज एजेंसी
बलद्वाड़ा (मंडी)। हटली थाना क्षेत्र के लोअर खुड़ला के पास मंगलवार शाम तेज रफ्तार बाइक स्कूटी और कार से जा टकराई। हादसे में कार सड़क पर पलट गई, जिससे चार लोग घायल हो गए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर बाइक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसा बलद्वाड़ा निवासी शिकायतकर्ता राजेश कुमार ने बताया कि 29 सितंबर की शाम मोटरसाइकिल चालक रोहित निवासी बाड़नी तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चला रहा था। लोअर खुड़ला के पास मोटरसाइकिल ने पहले एक स्कूटी को टक्कर मारी। इसके बाद बाइक गलत दिशा में जाकर शिकायतकर्ता की कार से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार सड़क पर पलट गई। हादसे में शिकायतकर्ता राजेश कुमार, स्कूटी चालक शशिकांत, मोटरसाइकिल चालक रोहित और बाइक पर पीछे बैठे आर्यन को चोटें आईं। दुर्घटना में तीनों वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
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