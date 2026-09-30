Mandi News: ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग, माकपा ने दिया धरना

संवाद न्यूज एजेंसीजोगिंद्रनगर (मंडी)। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर माकपा की जोगिंद्रनगर लोकल कमेटी ने बुधवार को गांधी पार्क में धरना दिया। कार्यकर्ताओं ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया तत्काल रोकने और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में सुधार की मांग की।माकपा के मंडी जिला सचिव कुशाल भारद्वाज ने कहा कि 23 सितंबर को अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित एसआईआर संबंधी रिपोर्ट से चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठे हैं। उन्होंने एसआईआर से जुड़े फैसलों में दो चुनाव आयुक्तों की असहमति का भी उल्लेख किया।लोकल कमेटी सचिव रविंदर कुमार ने एसआईआर रोकने और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शिता के लिए नया कानून बनाने की मांग की। उन्होंने चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने का सुझाव दिया। धरने में सुदर्शन वालिया, नरेश धरवाल, केहर सिंह वर्मा, जिला परिषद सदस्य शिवानी ठाकुर, जय सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।