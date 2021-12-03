Mandi News: चौंतड़ा में अंडर-19 छात्रा टूर्नामेंट का एसएमसी ने किया बहिष्कार
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 12:01 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 12:01 AM IST
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प्रधानाचार्य पर जानकारी नहीं देने का आरोप, शिक्षा उपनिदेशक बोले- शिकायत मिलने पर होगी जांच
संवाद न्यूज एजेंसी
चौंतड़ा (मंडी)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चौंतड़ा में आयोजित किए जा रहे खंड स्तरीय अंडर-19 छात्रा वर्ग टूर्नामेंट को लेकर स्कूल प्रबंधन कमेटी (एसएमसी) और प्रधानाचार्य के बीच विवाद सामने आया है। एसएमसी ने प्रतियोगिता का बहिष्कार किया है।
एसएमसी प्रधान सनी सूद और उपप्रधान हीरामणि ने आरोप लगाया कि प्रधानाचार्य की ओर से टूर्नामेंट से संबंधित आवश्यक जानकारी कमेटी को उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने कहा कि कमेटी के साथ बार-बार मनमानीपूर्ण रवैया अपनाया गया। आरोप है कि कई जानकारियां भी छिपाई गईं। इसके चलते कमेटी ने प्रतियोगिता के उद्घाटन से दूरी बनाने का निर्णय लिया।
वहीं, स्कूल प्रधानाचार्य अजय राठौर ने एसएमसी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कमेटी बिना वजह विवाद को तूल दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता का बहिष्कार करना एसएमसी का अपना निर्णय है।
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उधर, शिक्षा उपनिदेशक मंडी यशवीर धीमान ने कहा कि प्रकरण उनके ध्यान में आया है। उन्होंने एसएमसी को अपनी शिकायत भेजने के लिए कहा है। शिकायत मिलने के बाद मामले की छानबीन की जाएगी।
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चौंतड़ा (मंडी)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चौंतड़ा में आयोजित किए जा रहे खंड स्तरीय अंडर-19 छात्रा वर्ग टूर्नामेंट को लेकर स्कूल प्रबंधन कमेटी (एसएमसी) और प्रधानाचार्य के बीच विवाद सामने आया है। एसएमसी ने प्रतियोगिता का बहिष्कार किया है।
एसएमसी प्रधान सनी सूद और उपप्रधान हीरामणि ने आरोप लगाया कि प्रधानाचार्य की ओर से टूर्नामेंट से संबंधित आवश्यक जानकारी कमेटी को उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने कहा कि कमेटी के साथ बार-बार मनमानीपूर्ण रवैया अपनाया गया। आरोप है कि कई जानकारियां भी छिपाई गईं। इसके चलते कमेटी ने प्रतियोगिता के उद्घाटन से दूरी बनाने का निर्णय लिया।
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वहीं, स्कूल प्रधानाचार्य अजय राठौर ने एसएमसी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कमेटी बिना वजह विवाद को तूल दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता का बहिष्कार करना एसएमसी का अपना निर्णय है।
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उधर, शिक्षा उपनिदेशक मंडी यशवीर धीमान ने कहा कि प्रकरण उनके ध्यान में आया है। उन्होंने एसएमसी को अपनी शिकायत भेजने के लिए कहा है। शिकायत मिलने के बाद मामले की छानबीन की जाएगी।