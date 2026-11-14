Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   The female dog that bit 16 people has been found dead; the municipal council has buried it.

Mandi News: 16 लोगों को काटने वाली कुतिया मृत मिली, नगर परिषद ने किया दफन

Sat, 14 Nov 2026 11:29 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 11:29 PM IST
विज्ञापन
The female dog that bit 16 people has been found dead; the municipal council has buried it.
भोजपुर और आसपास के क्षेत्रों में कुतिया ने मचाया था आतंक
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
सुंदरनगर (मंडी)। सुंदरनगर के भोजपुर और आसपास के क्षेत्रों में 16 लोगों को काटकर दहशत फैलाने वाली कुतिया बनायक के पास मृत अवस्था में मिली। नगर परिषद ने कुतिया के शव को दफना दिया है। हालांकि, आशंका जताई जा रही है कि इस कुतिया ने क्षेत्र के अन्य लावारिस कुत्तों को भी काटा हो सकता है। इसे देखते हुए नगर परिषद ने लोगों को सतर्क रहने और लावारिस कुत्तों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी है। साथ ही अभिभावकों से बच्चों को अकेले घर से बाहर न भेजने की अपील की है।
उपमंडलीय पशु चिकित्सक डॉ. दलीप मेहता ने बताया कि यदि क्षेत्र में किसी कुत्ते में असामान्य लक्षण दिखाई देते हैं तो लोग उससे दूरी बनाए रखें। ऐसे कुत्तों की सूचना तुरंत नगर परिषद या पशुपालन विभाग को दें, ताकि संबंधित विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर कुत्ते को पकड़ने और उसकी जांच करने की कार्रवाई कर सके।
विज्ञापन

उधर, एसडीएम सुंदरनगर अमर नेगी ने कुतिया के मृत मिलने और नगर परिषद की ओर से उसे दफनाए जाने की पुष्टि की है। उन्होंने शहरवासियों से आवारा कुत्तों के प्रति सतर्कता बरतने की अपील की है। साथ ही नगर परिषद को शहर में आवारा कुत्तों की गतिविधियों पर नजर रखने के सख्त निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed