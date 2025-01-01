Mandi News: सेना के लिए ड्रोन तैयार करने वाले सर्वेश शर्मा सम्मानित
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 12:44 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 12:44 AM IST
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हमीरपुर। भारतीय सेना के लिए अत्याधुनिक ड्रोन तैयार करने वाले राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज बडू के छात्र सर्वेश शर्मा को उखली पंचायत के पूर्व उपप्रधान सुशील ठाकुर ने शॉल और तिरंगा भेंटकर सम्मानित किया। उन्होंने सर्वेश को उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। सुशील ठाकुर ने कहा कि सर्वेश ने अपनी प्रतिभा से हमीरपुर और हिमाचल का नाम रोशन किया है। ऐसे युवाओं का उत्साह बढ़ाना जरूरी है। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष बलदेव धीमान, झरलोग पंचायत के उपप्रधान अरुण ठाकुर और रत्न शर्मा भी मौजूद रहे। संवाद
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