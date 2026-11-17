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संवाद न्यूज एजेंसीसुंदरनगर (मंडी)। महादेव गांव में 22 केवी विद्युत लाइन के मार्ग में अनधिकृत बदलाव और बिना अनुमति निर्माण करने के आरोप में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। विद्युत उपमंडल भोजपुर के सहायक अभियंता कार्यालय की शिकायत पर पुलिस थाना धनोटू में यह कार्रवाई की गई है।पुलिस के अनुसार शिकायत में महादेव निवासी करम सिंह, धर्मेंद्र, ज्योति और राम कृष्ण पर बिना पूर्व अनुमति या सूचना के निर्माण कार्य करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही आरोप है कि निर्माण के दौरान 22 केवी महादेव-धनोटू विद्युत फीडर लाइन के निर्धारित मार्ग में अनधिकृत बदलाव किया गया और बिजली लाइन के संचालन से जुड़े मार्ग में हस्तक्षेप किया गया।शिकायत के आधार पर पुलिस ने बीते सोमवार को चारों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब मामले से जुड़े तथ्यों और निर्माण कार्य की परिस्थितियों की पड़ताल कर रही है। डीएसपी सुंदरनगर भारतभूषण ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।