दुष्कर्म मामला : एसआईटी कर रही आरोपी की तलाश, पीड़िता ने उठाए सवाल
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी Updated Tue, 29 Sep 2026 11:34 AM IST
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मंडी। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने और ठगी के मामले में नामजद मुजफ्फरनगर निवासी आरोपी समीर का पुलिस सुराग नहीं लगा पाई है। पीड़िता ने पुलिस कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं।
पीड़िता का आरोप है कि आरोपी का मोबाइल ऑन होने के बावजूद पुलिस उसकी गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। पुलिस के लिए आरोपी पता लगाना चुनौती बन गया है। मंडी पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी भी गठित की है।
एसआईटी आरोपी के ठिकानों में दबिश दे रही है लेकिन गिरफ्तारी न होने से पीड़िता परेशान है। सोमवार को मीडिया के समक्ष पीड़िता का कहना है कि इस मामले में पुलिस लापरवाही बरत रही है। 22 सितंबर से आरोपी मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है।
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उसके साथ उसकी सोशल मीडिया के जरिये बातचीत हुई है। बता दें कि पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि आरोपी समीर बीते जनवरी में सोशल मीडिया से उसके संपर्क में आया। शादी का झांसा देकर उसके साथ मंडी, चंडीगढ़ में कई बार दुष्कर्म किया।
इसी दौरान आरोपी ने उससे 70 हजार रुपये, कीमती मोबाइल, सोने की बालियां और अन्य कीमती गहने ले लिए। आरोपी उसे अपने परिजन से मिलाने भी ले गया था। पीड़िता के अनुसार वह लगातार आरोपी और उसके परिजन से शादी की बात करती रही लेकिन कई बहाने बनाकर उसे टाला जाता रहा।
उधर, एसपी विनोद कुमार ने बताया कि शिकायत मिलने के तुरंत बाद कार्रवाई की है। मामले में आरोपी की तलाश की जा रही है। नियमानुसार जांच जारी है।
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पीड़िता का आरोप है कि आरोपी का मोबाइल ऑन होने के बावजूद पुलिस उसकी गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। पुलिस के लिए आरोपी पता लगाना चुनौती बन गया है। मंडी पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी भी गठित की है।
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एसआईटी आरोपी के ठिकानों में दबिश दे रही है लेकिन गिरफ्तारी न होने से पीड़िता परेशान है। सोमवार को मीडिया के समक्ष पीड़िता का कहना है कि इस मामले में पुलिस लापरवाही बरत रही है। 22 सितंबर से आरोपी मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है।
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उसके साथ उसकी सोशल मीडिया के जरिये बातचीत हुई है। बता दें कि पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि आरोपी समीर बीते जनवरी में सोशल मीडिया से उसके संपर्क में आया। शादी का झांसा देकर उसके साथ मंडी, चंडीगढ़ में कई बार दुष्कर्म किया।
इसी दौरान आरोपी ने उससे 70 हजार रुपये, कीमती मोबाइल, सोने की बालियां और अन्य कीमती गहने ले लिए। आरोपी उसे अपने परिजन से मिलाने भी ले गया था। पीड़िता के अनुसार वह लगातार आरोपी और उसके परिजन से शादी की बात करती रही लेकिन कई बहाने बनाकर उसे टाला जाता रहा।
उधर, एसपी विनोद कुमार ने बताया कि शिकायत मिलने के तुरंत बाद कार्रवाई की है। मामले में आरोपी की तलाश की जा रही है। नियमानुसार जांच जारी है।