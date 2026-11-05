Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Raised awareness among the youth by explaining the adverse consequences of substance abuse.

Mandi News: युवाओं को नशे के दुष्परिणाम बताकर किया जागरूक

Thu, 05 Nov 2026 06:40 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 06:40 PM IST
विज्ञापन
Raised awareness among the youth by explaining the adverse consequences of substance abuse.
बलद्वाड़ा (मंडी)। मेरा युवा भारत के सौजन्य से आरएनटी राजकीय महाविद्यालय सरकाघाट में नशामुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें डीएसपी सरकाघाट संजीव गौतम और मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉ. चंदेश वीर विक्रम सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने विद्यार्थियों को नशे के शारीरिक और मानसिक दुष्परिणामों की जानकारी देते हुए इससे दूर रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि परिवार और समाज पर भी इसका गंभीर प्रभाव पड़ता है। युवाओं को स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर नशामुक्त समाज के निर्माण में योगदान देना चाहिए। जिला युवा अधिकारी भारती मोंगरा ने विद्यार्थियों से जागरूकता गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लेने और समाज में नशामुक्ति का संदेश पहुंचाने की अपील की। कार्यक्रम में ब्रह्माकुमारी सरकाघाट के प्रतिनिधियों सहित महाविद्यालय के एनएसएस, एनसीसी स्वयंसेवकों और अन्य विद्यार्थियों ने भाग लिया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed