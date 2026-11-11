Mandi News: दीप उत्सव थुनाग में निकाली भव्य जलेब, हजारों श्रद्धालु बने देव मिलन के साक्षी

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पूर्व मुख्यमंत्री ने शिरकत कर बढ़ाया देवताओं का मानदेव संस्कृति और लोक कला के संगम से महकी सराज घाटीसंवाद न्यूज एजेंसीथुनाग (मंडी)। सराज घाटी का चार दिवसीय जिला स्तरीय सराज दीप उत्सव थुनाग मेला आराध्य देवी-देवताओं की भव्य शाही जलेब और भक्तिमय माहौल के बीच विधिवत संपन्न हो गया। मेले के समापन अवसर पर आयोजित देवताओं की शाही जलेब में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विशेष रूप से शिरकत की। इस दौरान उन्होंने देवी-देवताओं के समक्ष शीश नवाकर आशीर्वाद प्राप्त किया।मेले के अंतिम दिन थुनाग बाजार में निकाली गई भव्य देव जलेब में सराज की समृद्ध देव परंपरा और देव संस्कृति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। रंग-बिरंगे पारंपरिक वस्त्रों और स्वर्ण-रजत आभूषणों से सजे देव रथों की दिव्य छटा ने श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। जलेब में थाची क्षेत्र के आराध्य देवता बिठ्ठू नारायण विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। देवता पहली बार करीब 700 से 800 देवलुओं के विशाल लाव-लश्कर के साथ थुनाग पहुंचे। इनके अलावा देव काला कामेश्वर, माता हिडिम्बा, देवी दुलासन, देव जहल और देव पताल की उपस्थिति ने जलेब की भव्यता को और बढ़ा दिया।पारंपरिक वाद्य यंत्रों ढोल-नगाड़ों, करनाल और शहनाई की गूंज के बीच निकली इस शाही जलेब में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पूरा थुनाग क्षेत्र देव धुनों और जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने इस ऐतिहासिक देव मिलन के साक्षी बनकर देव संस्कृति के प्रति अपनी आस्था प्रकट की।डाबे राम कुल्वी के पहाड़ी गीतों पर देर रात तक झूमता रहा पंडालइससे पहले मंगलवार को आयोजित सराज दीप उत्सव की दूसरी सांस्कृतिक संध्या भी बेहद शानदार रही। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रसिद्ध पहाड़ी लोक गायक डाबे राम कुल्वी रहे। उन्होंने अपनी मधुर आवाज और शानदार प्रस्तुतियों से ऐसा समां बांधा कि पूरा पंडाल पहाड़ी संगीत की धुनों पर झूम उठा। डाबे राम कुल्वी ने एक के बाद एक लोकप्रिय पारंपरिक पहाड़ी एवं कुल्लवी गीत प्रस्तुत कर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। उनके गीतों की धुन पर युवा ही नहीं, बल्कि बुजुर्ग भी खुद को थिरकने से नहीं रोक पाए।आपदा के बाद फिर लौटी लोक उत्सव की रौनकपिछले वर्ष प्राकृतिक आपदा के चलते सराज दीप उत्सव का आयोजन नहीं हो पाया था। ऐसे में एक वर्ष के अंतराल के बाद आयोजित इस उत्सव को लेकर क्षेत्रवासियों में खासा उत्साह देखने को मिला। चार दिनों तक चले उत्सव में ऐतिहासिक देव मिलन, भव्य देव जलेब और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समूचे सराज क्षेत्र को उत्सव के रंग में सराबोर कर दिया।सराज दीप उत्सव ने एक बार फिर क्षेत्र की समृद्ध देव संस्कृति, पारंपरिक रीति-रिवाजों, आपसी भाईचारे और लोक कलाओं की अनूठी विरासत को जीवंत किया।