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Mandi News: सड़क की हालत खराब, बस सेवा प्रभावित

Sat, 19 Sep 2026 05:10 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 05:10 AM IST
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Poor road condition; bus service affected.
मंडी। सड़क की बदहाल हालत के कारण जिले में दो महत्वपूर्ण बस रूट प्रभावित हो गए हैं। मंडी से किलिंग जाने वाली बस रजवाड़ी से आगे नहीं जा रही है। सुंदरनगर से बृखमणी जाने वाली बस को भी निर्धारित रूट छोड़कर वैकल्पिक मार्ग से चलाया जा रहा है। इससे रोजाना नौकरी और पढ़ाई के लिए सफर करने वाले लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।
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मंडी-किलिंग रूट की बस सड़क खराब होने के कारण रजवाड़ी से आगे नहीं जा रही है। ऐसे में रजवाड़ी से आगे के क्षेत्रों के लोगों को आने-जाने के लिए दूसरे साधनों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। खासकर स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों को रोजाना दिक्कत हो रही है।
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किलिंग क्षेत्र निवासी सुनीता, कृष्णा, संजय कुमार और अभिलाषा ने बताया कि किलिंग तक निगम की बस न पहुंचने से ग्रामीणों को आवागमन में असुविधा हो रही है। इसी तरह सुंदरनगर से बृखमणी जाने वाली बस भी नायटला के पास सड़क की खराब हालत के कारण अपने निर्धारित रूट पर नहीं चल रही है। बस को वाया पाली होते हुए बृखमणी पहुंचाया जा रहा है। इससे यात्रियों को अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है और सफर में भी समय अधिक लग रहा है।
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सुंदरनगर के बस अड्डा प्रभारी नरेश कुमार ने बताया कि सड़क की स्थिति सुधरने के बाद बसों को उनके निर्धारित रूट पर बहाल कर दिया जाएगा।
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