Mandi News: प्राकृतिक खेती से घटेगी लागत, बढ़ेगी किसानों की आमदनी

संवाद न्यूज एजेंसीबग्गी (मंडी)। आत्मा परियोजना के तहत ग्राम पंचायत भयारटा में शनिवार को एक दिवसीय किसान गोष्ठी आयोजित की गई। इसमें किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाकर कृषि लागत कम करने और खेती को टिकाऊ बनाने की जानकारी दी गई। कृषि, उद्यान और पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने विभागीय योजनाओं व आधुनिक कृषि तकनीकों से किसानों को अवगत करवाया।परियोजना निदेशक मंडी डॉ. राकेश पटियाल, खंड विकास अधिकारी धनोटू मनमोहन शर्मा, बल्ह के विषय विशेषज्ञ डॉ. विजय चौहान सहित अधिकारी और पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित रहे। विशेषज्ञों ने कहा कि प्राकृतिक खेती से रासायनिक खादों व बाहरी आदानों पर निर्भरता घटती है और मिट्टी की उर्वरता लंबे समय तक बनी रहती है। अधिकारियों ने किसानों से एग्रीस्टैक पोर्टल पर फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य रूप से करवाने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि भविष्य में कृषि विभाग की योजनाओं, अनुदानों और सुविधाओं का लाभ लेने के लिए पंजीकरण जरूरी होगा। किसान इसे नजदीकी लोकमित्र केंद्र में करवा सकते हैं। गोष्ठी में किसानों ने अपनी समस्याएं व जिज्ञासाएं अधिकारियों के समक्ष रखीं, जिनका समाधान करते हुए उन्हें आय बढ़ाने के व्यावहारिक सुझाव दिए गए।