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संवाद न्यूज एजेंसीमंडी। वन मंडल मंडी में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से संचालित आजीविका गतिविधियों का वन अधिकारियों ने निरीक्षण किया। मंगलवार को मुख्य वन अरण्यपाल टी वेंकटेशन और वन मंडलाधिकारी डॉ. संजीव शर्मा ने टौणा देव के लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह और वीएफडीएस बजरंगबली के माहूंनाग स्वयं सहायता समूह की गतिविधियों का जायजा लिया।इस दौरान अधिकारियों ने लक्ष्मी समूह के मशरूम उत्पादन और सीरा-बड़ी निर्माण कार्य तथा माहूंनाग समूह की महिलाओं द्वारा संचालित कटिंग एवं टेलरिंग गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने महिलाओं से संवाद कर उनकी आमदनी और अनुभव भी जाने।अधिकारियों ने महिलाओं के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी गतिविधियां ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाती हैं। उन्होंने महिलाओं को इन कार्यों को जारी रखने और विस्तार देने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर वीपी पाठानिया, बीओ भूपेश राणा और डिप्टी रेंजर लेखराज शर्मा भी उपस्थित रहे।