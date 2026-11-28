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संवाद न्यूज एजेंसीमंडी। स्वतंत्रता सेनानी भाई हिरदा राम की जयंती शनिवार को इंदिरा मार्केट की छत पर मनाई गई। नगर निगम के उपमहापौर जितेंद्र शर्मा ने मुख्यातिथि के रूप में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की।भाई हिरदा राम स्मारक कार्यसमिति के कार्यकारी सचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पंडित मनोहर लाल शर्मा ने कहा कि 28 नवंबर 1885 को मंडी में जन्मे भाई हिरदा राम की जयंती आज भी उनका परिवार मनाता है। उन्होंने कहा कि महान विभूतियों को उनके जीवनकाल में ही उचित सम्मान मिलना चाहिए।भाई हिरदा राम पर उपन्यास लिखने वाले लेखक गंगाराम राजी ने बताया कि उनके 200 पृष्ठों के उपन्यास में स्वतंत्रता सेनानी के जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। एसपीयू के इतिहास विभागाध्यक्ष डॉ. राकेश शर्मा ने कहा कि मंडी की अन्य विभूतियों के योगदान को भी सामने लाने की जरूरत है। विश्वविद्यालय 500 वर्ष पुराने मंडी के इतिहास पर पुस्तक प्रकाशित कर रहा है।भाई हिरदा राम गदर पार्टी के प्रमुख सदस्य और रास बिहारी बोस के सहयोगी थे। लाहौर बम कांड में उन्हें सुनाई गई फांसी की सजा बाद में आजीवन कारावास में बदल दी गई थी। उन्होंने सेल्युलर जेल और मद्रास जेल में सजा काटी तथा 1930 में मंडी लौटे। समारोह में धर्मेंद्र राणा, मानसिंह राणा और उनके पोते सुरेंद्र मिन्हास भी मौजूद रहे।