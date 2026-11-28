विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीमंडी। हरियाणा के गुरुग्राम स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी में आयोजित नॉर्थ जोन इंटर-यूनिवर्सिटी शतरंज चैंपियनशिप 2026-27 में सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी की टीम ने 43 विश्वविद्यालयों के बीच तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं टीम के खिलाड़ी आदित्य शर्मा ने बोर्ड नंबर-5 पर प्रथम स्थान प्राप्त कर विश्वविद्यालय की उपलब्धि में चार चांद लगा दिए।इस उपलब्धि पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. ललित कुमार अवस्थी ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला से अलग होने के बाद सरदार पटेल विश्वविद्यालय ने कठिन परिस्थितियों में 1.25 करोड़ रुपये के बजट से स्वतंत्र डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ प्रोग्राम स्थापित किया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को खेलों के लिए बेहतर सुविधाएं, संसाधन और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा दिखाने के अवसर उपलब्ध करवाना है।उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद विश्वविद्यालय खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। खिलाडिय़ों से इसी उत्साह और समर्पण के साथ प्रदर्शन जारी रखने तथा प्रदेश का नाम रोशन करने का आह्वान किया। विश्वविद्यालय के खेल निदेशक प्रो. राजेश शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में रोनिक ठाकुर, क्षितिज कुमार, यथार्थ, अर्जुन ठाकुर, आदित्य शर्मा और सक्षम ने टीम का प्रतिनिधित्व किया।