संवाद न्यूज एजेंसीमंडी। खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा नियमों और जरूरी औपचारिकताओं की जानकारी देने के लिए खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की ओर से शनिवार को मंडी शहर में जागरूकता शिविर लगाया गया। इसमें कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत पंजीकरण और लाइसेंस लेने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया।शिविर के दौरान विभाग की ओर से खाद्य कारोबार शुरू करने से पहले जरूरी पंजीकरण करवाने और निर्धारित श्रेणी के अनुसार लाइसेंस लेने की आवश्यकता समझाई गई। कारोबारियों को बताया गया कि खाद्य पदार्थों की बिक्री, भंडारण और निर्माण से जुड़े सभी व्यवसायों के लिए खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करना जरूरी है। विभागीय सहायक आयुक्त एलडी ठाकुर ने कारोबारियों से अपील की कि वे अपने प्रतिष्ठानों का पंजीकरण और लाइसेंस समय पर बनवाएं तथा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। शिविर का उद्देश्य कारोबारियों को नियमों के प्रति जागरूक करना और उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाना रहा।