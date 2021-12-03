Mandi News: चिकित्सक की रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 12:37 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 12:37 AM IST
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बड़सर (हमीरपुर)। थाना बड़सर के तहत खज्जियां में शादी समारोह के दौरान हुई मारपीट में चिकित्सक की रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज हुई। 20 सितंबर की रात शादी समारोह के दौरान मामूली विवाद के बाद दो पक्षों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। घटना में राहुल शर्मा निवासी खज्जियां और रोनित वन्याल निवासी भुटलाहड़ घायल हुए। पुलिस के अनुसार दोनों घायलों का मेडिकल करवाया गया। मेडिकल रिपोर्ट में राहुल शर्मा को गंभीर चोट बताने पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई। एसपी बलवीर सिंह ने पुष्टि की।
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